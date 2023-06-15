В Ярославле «особенного ребенка» высадили из рейсового автобуса

Региональный детский омбудсмен и районная прокуратура организовали проверки по факту нарушения прав ребенка с ограниченными возможностями здоровья, которого высадили из общественного транспорта в Ярославле. Об этом сообщили в аппарате уполномоченного и в пресс-службе прокуратуры региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: департамент транспорта Ярославской области Фото: департамент транспорта Ярославской области

Как рассказали в аппарате регионального детского омбудсмена Михаила Крупина, к нему обратилась мама ребенка-инвалида. Мальчик не смог оплатить проезд, потому что не сработал проездной. И был высажен из автобуса маршрута №24, хотя такого права у перевозчика нет.

«Я неоднократно в течение последних лет обращал внимание руководителей автотранспортных предприятий, органов государственной власти и местного самоуправления о недопустимости нарушений прав детей при оказании услуг по перевозке детей в общественном транспорте. Самое главное – безопасность детей. Несмотря на все принимаемые меры мы опять столкнулись с вопиющим случаем отказа ребенку в проезде на общественном транспорте ввиду отсутствия оплаты»,— заявил Михаил Крупин.

Свою проверку по данному факту начали в прокуратуре Заволжского района Ярославля.

«В ходе проверки будет дана оценка исполнению требований законодательства о пассажирских перевозках и предоставлении мер социальной поддержки при их организации. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования»,— отметили в прокуратуре.

Алла Чижова