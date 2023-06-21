Уголовное дело обвиняемого в ДТП экс-министра связи Ростовской области закрыто по примирению сторон

Уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью подростка в отношении бывшего министра связи Ростовской области Германа Лопаткина прекращено по примирению сторон, сообщает пресс-служба Ленинского районного суда Ростова, где проходило рассмотрение дела.

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Как сообщается в материалах инстанции, в октябре 2021 года Герман Лопаткин, будучи за рулем автомобиля Toyota Land Cruiser совершил наезд на 13-летнюю девочку, двигавшуюся в пешеходной зоне на парковке ГБУ РО ЛРЦ «Здоровье» в Ростове на ул. Малюгина. Подросток получила тяжкие телесные повреждения.

Герману Лопаткину было предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим транспортом правил ПДД, повлекшее причинение тяжкого вреда здоровью). Суд признал, что причиной дорожно-транспортного происшествия стала невнимательность водителя.

«В связи с возмещением подсудимым Лопаткиным Г.А. перед потерпевшей Б. материального ущерба и морального вреда в полном объеме, от потерпевшей и ее представителя в суд поступили ходатайства о прекращении уголовного дела в связи с примирением сторон»,— отмечает пресс-служба суда.

В мае текущего года Герман Лопаткин был назначен генеральным директором судоходной пассажирской компании «Дон», учрежденной региональным министерством транспорта.

Анастасия Назарова