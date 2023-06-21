Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Уголовное дело обвиняемого в ДТП экс-министра связи Ростовской области закрыто по примирению сторон

Уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью подростка в отношении бывшего министра связи Ростовской области Германа Лопаткина прекращено по примирению сторон, сообщает пресс-служба Ленинского районного суда Ростова, где проходило рассмотрение дела.

Как сообщается в материалах инстанции, в октябре 2021 года Герман Лопаткин, будучи за рулем автомобиля Toyota Land Cruiser совершил наезд на 13-летнюю девочку, двигавшуюся в пешеходной зоне на парковке ГБУ РО ЛРЦ «Здоровье» в Ростове на ул. Малюгина. Подросток получила тяжкие телесные повреждения.

Герману Лопаткину было предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим транспортом правил ПДД, повлекшее причинение тяжкого вреда здоровью). Суд признал, что причиной дорожно-транспортного происшествия стала невнимательность водителя.

«В связи с возмещением подсудимым Лопаткиным Г.А. перед потерпевшей Б. материального ущерба и морального вреда в полном объеме, от потерпевшей и ее представителя в суд поступили ходатайства о прекращении уголовного дела в связи с примирением сторон»,— отмечает пресс-служба суда.

В мае текущего года Герман Лопаткин был назначен генеральным директором судоходной пассажирской компании «Дон», учрежденной региональным министерством транспорта.

Анастасия Назарова

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...