В зоне СВО погиб свердловский боец с позывным Крюк

В Первоуральске (Свердловская область) простились с бойцом штурмового батальона «Сомали» Сергеем Головатюком с позывным Крюк, погибшим на специальной военной операции в ДНР. Об этом сообщает корреспондент портала Е1.ru. Глава Первоуральска Игорь Кабец в ходе церемонии прощания выразил соболезнования родственникам погибшего.

Сергей Головатюк находился на защите ДНР с 2016 года. Он погиб 5 июня 2023 года. Уральца посмертно удостоили Орденом Мужества.

Президент РФ Владимир Путин объявил о начале СВО на Украине 24 февраля 2022 года. Тогда он заявил, что целью операции является «демилитаризация» и «денацификация» соседнего государства.

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