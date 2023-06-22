Дошла очередь до мышей

Идея ужесточить требования по определению отечественности автоматизированных рабочих мест и, в частности, компьютерной периферии (мышей, клавиатур и т. д.) вызвала резкую критику участников рынка. Производители электроники опасаются, что в случае введения новых требований окажутся зависимыми от одного поставщика в лице автора инициативы «Бештау Электроникс». В Минпромторге считают новое регулирование своевременным, но обещают предварительно оценить спрос и возможности производителей. В самой «Бештау» утверждают, что не занимают монопольных позиций ни в одном из сегментов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

“Ъ” ознакомился с письмом директора департамента радиоэлектронной промышленности Минпромторга Юрия Плясунова в адрес АНО «Вычислительная техника» (АНО ВТ; Yadro, «Аквариус», Kraftway и др.) от 20 июня. Чиновник просит участников консорциума до 26 июня дать отзывы на инициативу разработать в рамках 719-го постановления правительства балльную систему для определения отечественности автоматизированных рабочих мест (АРМ, в их состав помимо моноблока и монитора входят компьютерная мышь, клавиатура, печатная техника и т. д.). В Минпромторге и АНО на запросы не ответили.

С идеей введения системы в начале июня выступил производитель мониторов, моноблоков, клавиатур и мышей «Бештау Электроникс». Там поясняли, что сейчас производители АРМ включают в их состав китайские комплектующие — например, мыши, принтеры, мониторы, что «создает угрозу для отечественных производителей периферии» (см. “Ъ” от 15 июня).

Собеседник “Ъ”, близкий к Минпромторгу, поясняет, что вопрос производства российской периферии обсуждался еще два года назад «и тогда никто из крупных производителей не хотел браться». Теперь же, говорит источник, «один игрок на рынке все же появился». Однако, признает собеседник “Ъ”, «вопрос пока нельзя назвать решенным» — министерству предстоит оценить объем потребления АРМ в год и сопоставить этот показатель с возможностями российских производителей периферии: «Если цифры сойдутся, то препятствий для введения требований не будет».

Сегодня АРМ в России выпускают «Аквариус», Depo, ICL, IRU, Getmobit и т. д. Годовой объем рынка его участники оценивают в 85 млрд руб. Ключевые заказчики — госструктуры и компании нефтегазового сектора, говорят в ICL, добавляя, что «рынок будет расти». В «Аквариусе» на запрос не ответили, в Getmobit от комментариев отказались.

«Сейчас на рынке недостаточно производителей, которые могут изготовить в необходимом количестве и качестве эти позиции, по мышам и клавиатурам, например, в реестре присутствует только техника "Бештау Электроникс"»,— отмечают в ICL. Если АРМ будут считаться российскими только при условии, что там используется мышь и клавиатура российского производства, рынок лишится конкуренции, подчеркивает коммерческий директор ICL Ильдар Вагизов.

Введение балльной системы определения отечественности периферии, входящей в АРМ, может привести к монополизации сегмента одним производителем, соглашается собеседник “Ъ” в российском производителе ноутбуков и моноблоков: «Сейчас мы наблюдаем, как одна компания пытается через министерство, которому необходимо отчитываться об ужесточении требований по локализации электроники, подстроить рынок под себя». Он добавляет, что в случае введения нормы «большинство производителей АРМ окажутся в зависимости от "Бештау Электроникс"».

Большая часть участников консорциума недовольна идеей и готовит позицию по этому вопросу, говорят два собеседника “Ъ”, близких к АНО ВТ. По словам одного из них, представители консорциума настаивают на том, что подобные изменения в действующие механизмы регулирования необходимо вносить не раньше 2025 года, когда реестр российской электроники будет наполнен периферийными устройствами, в объеме, удовлетворяющем требования заказчиков, а «скоростное принятие подобных нормативных актов дестимулирует развитие отрасли».

Между тем в «Бештау» уверяют, что не занимают монопольных позиций ни в одном из сегментов. «Мы не единственные производители. Lightcom и RDW Computers выпускают мониторы, печатную технику делают "Аквариус" и "Катюша.Принт", а мыши и клавиатуры — Nitrino»,— подчеркивает совладелец «Бештау» Олег Осипов. Он поясняет, что компания «выступает против того, чтобы под видом российской электроники продавалась китайская».

Никита Королев