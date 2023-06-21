Архитектура меняет концепцию

Москву оставили иностранные архитекторы, но в столичной мэрии не увидели в этом проблемы. Отказ бюро от работы в городе не создает «организационной проблемы», заявил главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов в интервью РБК. Западные фирмы участвовали и в программе реновации. Так, британское бюро Захи Хадид работало над кварталами на Ломоносовском проспекте и одним из первых покинуло Россию после начала военный действий на Украине.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Ушли и другие именитые иностранцы, которые занимались знаковыми проектами. И это потеря не только для города, но и для всей отрасли, отметил архитектор, сооснователь бюро Osetskaya.Salov Александр Салов:

«Мы теряем представителей культовой архитектуры, лишаемся исключительных объектов. Несмотря на то, что их было совсем немного, это большая и ощутимая потеря.

Мы все меньше можем иметь возможность личного ощущения от этих великолепных объектов. Для отрасли это не очень хороший знак, поскольку исключительные проекты всегда были драйверами для новых технологических решений. Чем их меньше становится в стране, тем тяжелее потом достигать новых высоких результатов».

Но российские архитекторы не имели возможности проявить себя в полной мере — знаковые проекты им отдавали неохотно, пояснил сооснователь бюро Megabudka Артем Укропов. Он рассчитывает, что с уходом иностранцев ситуация изменится:

«Вспомним самые знаковые истории: ЖК "Бадаевский", который еще строится, занимались Herzog & de Meuron, комплексом RED7 рядом с площадью трех вокзалов — MVRDV Studio. Недавно в центре Москвы был представлен просто замечательный проект от Heatherwick Studio. "Русская медная компания" захотела штаб-квартиру в Екатеринбурге — привлекли бюро Foster.

То есть все, что необычно, дорого и уникально, почему-то отдают западным архитекторам. Но мы сами бы очень хотели делать такие вещи, и странно, что почему-то к российским специалистам за такими вещами не обращаются, хотя они могут это делать.

Мне кажется, как раз сейчас и появилась эта возможность показать себя».

Российские архитекторы теперь действительно получают больше работы, подчеркнул руководитель проектов компании Citymakers Александр Зальцман. Но он и сам надеется, что иностранцы на рынок вернутся:

«Иностранные специалисты, ушедшие из России, конечно, сильно расширяли горизонт возможностей архитектуры, показывали девелоперам и горожанам, как нестандартно и интересно она может отвечать на запросы жителей. Но, с другой стороны, они уже внесли очень значительный вклад, и, конкурируя с ними, российские, в частности, московские, петербургские молодые и уже известные архитекторы оттачивали свой стиль и учились делать свой новый продукт.

Наша компания работает с задачами в начале процесса проектирования, мы готовим большие конкурсы, придумываем технические задания для специалистов. Нам, конечно, не хватает возможности привлекать иностранцев.

Но именно из-за этого мы больше внимания теперь обращаем на российский рынок и даже начинаем обучать архитекторов, работая с девелоперами.

Кроме того, есть надежда, что некоторые иностранцы из отдельных стран будут попадать к нам в проекты».

По словам Сергея Кузнецова, в сроки реновации, вероятно, удастся уложиться. «Программа реализуется в быстром темпе, поэтому ждать возвращения иностранцев не имеет смысла»,— заявил он. Проект начался в 2017 году и рассчитан на 15 лет.

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Иван Корякин