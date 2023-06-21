Нижегородские вузы готовы принять на бюджет 12,5 тысячи абитуриентов

Вузы Нижегородской области в этом учебном году готовы принять на бюджетные места более 12,5 тыс. абитуриентов, сообщили «Ъ-Приволжье» в областном министерстве образования. Это на 8,7% больше по сравнению с приемной кампанией 2022 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

По данным министерства, для абитуриентов, поступающих в бакалавриат и специалитет очной формы обучения, выделено 8,55 тыс. мест. Еще около тысячи мест выделено для абитуриентов, поступающих в бакалавриат и специалитет на заочную форму. Для очного обучения в магистратуре предусмотрено 3 тыс. бюджетных мест.

Как писал «Ъ-Приволжье», в этом году руководители вузов опасаются, что наименьшим спросом бюджетные места будут пользоваться по тем направлениям обучения, где надо сдавать физику и математику. Поэтому возможно, что после первой и единственной волны приемной кампании некоторым вузам придется объявлять добор.

Подробнее читайте в материале «Ъ-Приволжье» «Абитуриентам показали поступательное движение».

Андрей Репин