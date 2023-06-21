Около 30 литров крови сдали сотрудники «Росводоканал Краснодар»

«Росводоканал Краснодар» принял участие в мероприятиях по сдаче донорской крови. В 2023 году кампания в рамках Всемирного дня донора крови проходит под девизом: «Сдавайте кровь, сдавайте плазму крови, делитесь жизнью и делайте это часто». Этот призыв традиционно поддержали сотрудники коммунального предприятия.

Коллектив водоканала уже не первый год становится участником донорской акции. Желающие сдать кровь сотрудники в течение дня приходили к мобильному пункту переливания крови, развернутому на территории предприятия. После обследования у терапевта каждому донору в специальной лаборатории медики определили группу крови.

В этот раз сотрудники краснодарского водоканала сдали около 30 литров крови. Донор может спасти жизнь пострадавшим в авариях, людям с заболеваниями крови, роженицам.

«Каждый год Всемирный день донора крови имеет свою тематику,— говорит директор по персоналу «Росводоканал Краснодар» Вера Зубкова.— В 2023 году кампания фокусируется на пациентах, нуждающихся в пожизненной поддержке переливания крови. Такой простой и в то же время важный поступок — прийти к мобильной станции переливания крови — наши сотрудники совершают регулярно, ведь считается, что один донор крови может помочь трем людям! Данная акция давно нашла позитивный отклик среди водоканальцев, поэтому мы будем продолжать сотрудничество со станцией переливания крови Краснодарского края, регулярно принимая участие в подобных мероприятиях».

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