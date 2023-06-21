Новая коллекция летней обуви от Geox

Итальянская обувная марка Geox представила линейку летней обуви, которая подойдет как для города, так и для отпуска. В коллекцию вошли замшевые ботинки и лоферы — для деловых встреч или мероприятий в менее формальной обстановке. Такая обувь будет одинаково уместно смотреться как с легким костюмом, так и с брюками чинос и минималистичной футболкой или льняной рубашкой. Для более расслабленного времяпрепровождения марка подготовила модель мокасинов Kosmopolis. Выполненные из замши, они обеспечены подошвой с улучшенным сцеплением с поверхностью — чтобы мокасины можно было надеть, скажем, на яхту. Актуальная коллекция обуви Geox уже доступна на сайте и в магазинах бренда.

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