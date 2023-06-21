В Свердловской области разработают типовой договор для безопасной аренды жилья

Уральская палата недвижимости (УПН) по запросу администрации Екатеринбурга подготовит типовой договор аренды жилья с учетом юридических нюансов, сообщили в Telegram-канале УПН. Документ будет разработан для обеспечения безопасности при аренде помещений.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

На заседании комитета по аренде представители УПН обсудили обязательные пункты, соответствующие Гражданскому кодексу РФ. В процессе составления типового договора будет учитываться судебная практика последних лет.

По данным УПН, в базовый курс для риелторов «Основы риелторской деятельности агента» будет добавлен блок аренды. Позже специалисты УПН разработают специализированный курс по аренде жилья, который «комплексно охватит тему аренды от ее юридических аспектов до разбора задач».

Напомним, в Екатеринбурге объем предложения квартир, предлагаемых к аренде, за год вырос в среднем на 24%. Стоимость аренды трехкомнатной квартиры выросла на 12%, однокомнатной — на 6%.

Полина Хабарова

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