На улице Победы в Самаре трамваи и троллейбусы встали из-за повреждения контактной сети

Движение трамваев и троллейбусов в Самаре остановлено в оба направления на ул. Победы, а также на пересечении с пр. Кирова в среду. Об этом сообщает городской департамент транспорта в Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

«В 16:12 (MSK+1) произошло повреждение контактной сети на пересечении улиц Победы и Севастопольской»,— говорится в сообщении.

В настоящее время на место выехали специалисты аварийной службы. Они работают над устранением аварии. Сроки решения проблемы не называются.

Ранее прокуратура Самары выявила нарушения в работе городского общественного транспорта, проверив более 230 автобусов, троллейбусов и трамваев МП «ТТУ» и ООО «Самара Авто Газ». Так, специалисты нашли нарушения технического состояния трамваев и автобусов, при которых их выпуск на линию запрещен. Также прокуратура выявила случаи отсутствия сведений о подключении транспорта «Самара Авто Газа» к ГАИС «ЭРА-ГЛОНАСС». Некоторые автобусы перевозили пассажиров без карт маршрутов, а также без полисов ОСАГО.Руководителям организаций-перевозчиков внесены представления, а также возбуждены административные производства.

Подробности – в материале «Ъ-Волга» «Выезд запрещен».

Георгий Портнов