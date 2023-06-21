Шебекинская больница в Белгородской области возобновила прием пациентов

В Белгородской области возобновила работу Шебекинская районная больница. С 8:00 понедельника, 21 июня, она начала принимать пациентов. Об этом сообщило министерство здравоохранения региона. Шебекинский округ подвергся интенсивным обстрелам со стороны Украины в конце мая и в начале июня. Из-за этого тысячи жителей эвакуировались в пункты временного размещения — в том числе, и медики.

Сотрудники больницы начали оказывать неотложную помощь шебекинцам, остающимся в городе. Дежурные бригады принимают пациентов в хирургическом корпусе медучреждения. К работе приступили терапевты, педиатры, травматологи, хирурги, реаниматологи, акушер-гинекологи. Для диагностики врачи используют рентгеноаппарат и экспресс-лабораторию. Они будут дежурить круглосуточно.

«За прошедшее время шебекинцы чаще всего обращались к врачам в связи с обострением хронических заболеваний, травмами, для прохождения обследования перед плановым оперативным лечением, а также для получения льготных лекарственных препаратов, справок и листков временной нетрудоспособности»,— уточнили в региональном минздраве.

При необходимости для шебекинцев организуют приемы узких специалистов и проведение дополнительной диагностики. Если пациентам потребуется госпитализация, их доставят в другие медучреждения региона бригады скорой помощи.

Алина Морозова

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