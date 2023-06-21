В Ульяновской области мать жертвы нападения бездомной собаки получила компенсацию

Суд обязал орган местного самоуправления Ульяновского района выплатить компенсацию морального вреда матери подростка, который пострадал от нападения бездомной собаки. Об этом сообщает прокуратура.
Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ
Ранее надзорное ведомство провело проверку и установило, что 22 февраля минувшего года безнадзорное животное атаковало подростка возле дома на ул. Строителей в п. Ишеевка. Выяснилось, что администрация муниципального образования не организовала отлов и содержание собак без владельцев на подведомственной территории.
В связи с этим прокуратура обратилась в суд. В итоге мать ребенка получила компенсацию морального вреда в размере десяти тыс. руб.
Это уже не первый раз, когда к районным чиновникам применяют подобные санкции. Ранее инцидент с нападением животных на ребенка в Ульяновском районе произошел в ноябре 2022 года. У пострадавшей были диагностированы раны рук от укусов. В связи с этим прокуратура подала в суд на чиновников. Он обязал орган МСУ выплатить 20 тыс. руб. компенсации морального вреда матери девочки.