Шойгу: сейчас определяется геополитическое будущее России

Министр обороны Сергей Шойгу, выступая перед выпускниками высших военных учебных заведений, заявил, что в настоящий момент решается геополитическое будущее России. В связи с этим он призвал выпускников проявить «профессионализм, максимальную самоотдачу, брать на себя ответственность».

«Товарищи офицеры, вы завершили обучение в исключительно ответственное для страны время, когда решается судьба нашей Родины, определяется ее геополитическое будущее»,— сказал господин Шойгу в Кремле (цитата по «РИА Новости»).

Министр обороны упомянул действия «коллективного Запада», который развернул «настоящую войну» против России. Сергей Шойгу указал, что выпускникам доверено обучать и воспитывать личный состав. Он призвал внедрять в боевую подготовку опыт специальной военной операции.

Что происходит после ввода войск России на Украину — в онлайн-трансляции «Ъ».