В Серове подросток за рулем чужой иномарки сбил ребенка на велосипеде

В Серове (Свердловская область) 14-летний подросток за рулем Kia Ceed, который принадлежит его знакомому, наехал на шестилетнего ребенка на велосипеде. Инцидент произошел по улице Пролетарской в поселке Восточный. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УГИБДД.

По их данным, подросток потерял контроль над управлением, выехал на встречную полосу и сбил ребенка, который ехал навстречу. После произошедшего велосипед оказался под автомобилем. Очевидцы поднимали иномарку, чтобы достать ребенка. Мальчик с переломом ребер и ушибом легких был госпитализирован в Серовскую городскую больницу.

В автомобиле, кроме водителя, находились три человека — 19-летний собственник Kia Ceed и две девушка 15 и 16 лет. Никто из них не был пристегнут. Получили ли они какие-либо травмы — не сообщается.

Сотрудники ГАИ выяснили, что у собственника автомобиля не было водительского удостоверения, но он регулярно ездил за рулем. За передачу управления автомобиля лицу без прав, а также за управление без прав на него составлены административные материалы по ч.3 и ч.1 статьи 12.7 КоАП РФ: ч.3 предусматривает штраф в размере 30 тыс. руб., а ч.1 — штраф в размере от 5 до 15 тыс. руб.

В отношении родителей водителя и 15-летней пассажирки составлены административные материалы по ст. 5.35 КоАП РФ (ненадлежащее воспитание несовершеннолетних). Им грозит предупреждение или административный штраф в размере от 100 до 500 руб.

В ночь на 17 июня на Серовском тракте под Екатеринбурга автомобиль Chevrolet Cruze вылетел с дороги и перевернулся, в результате чего пострадали четыре человека. По данным ГИБДД, компания молодежи возвращалась домой из Екатеринбурга. 22-летний водитель Chevrolet не справился с управлением и допустил съезд с дороги. По его словам, ДТП произошло из-за того, что на дорогу неожиданно выбежал заяц. В итоге водитель совершил маневр, чтобы не наехать на животное.

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