Минкульт Украины заявил, что в стране не запрещено публично исполнять песни Цоя

Министерство культуры Украины в ответ на запрос издания «Украинские новости» заявило, что в стране нет официального запрета на публичное исполнение песен Виктора Цоя. Запрос издание отправило после того, как во Львове народный депутат Наталья Пипа подала заявление в полицию на подростка, исполнявшего на улице песни Виктора Цоя на русском языке.

«Песни и творчество Виктора Цоя, который не был гражданином Российской Федерации, не подлежат запрету на публичное исполнение на территории Украины»,— заявила в письме «Украинским новостям» глава госагентства по искусству Минкульта Украины Ольга Россошанская.

Госпожа Россошанская отметила, что музыкант также не включен в перечень лиц, представляющих угрозу национальной безопасности Украины.

Как отмечает издание, ответ Минкульта говорит о том, что Наталья Пипа безосновательно подала на подростка заявление в полицию.

Инцидент во Львове произошел 3 июня. Как сообщали «Украинские новости», нардеп услышала, как подросток исполняет песню группы «Кино» «Пачка сигарет» на русском языке. Госпожа Пипа вступила с молодым человеком в словесную перепалку. В результате полиция оштрафовала подростка за нецензурную брань в адрес депутата по административной статье о мелком хулиганстве.

19 июня 2022 года Верховная рада поддержала законопроект «о поддержке национального музыкального продукта и ограничении публичного использования музыкального продукта государства-агрессора». Согласно документу, запрещено использовать российскую музыку в украинских медиа и общественных пространствах.

Эрдни Кагалтынов