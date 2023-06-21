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«ЭнергосбыТ Плюс» напоминает, где найти информацию при отсутствии горячей воды в летний период

Специалисты Пермского филиала «ЭнергосбыТ Плюс» напоминают клиентам теплоснабжающей компании «Т Плюс», куда необходимо обращаться, если у них появляются вопросы по качеству горячей воды, а также к начислениям оплаты за эту услугу.

Основная масса «летних» обращений клиентов по горячей воде связана с гидравлическими испытаниями тепловых сетей (или «опрессовками»). Это важная процедура проверки всех теплотрасс на прочность, чтобы избежать повреждений сети предстоящей зимой. Во время испытаний в трубы закачивается холодная вода под максимально допустимым давлением, после чего контролируется отсутствие утечек.

На период «опрессовок», в течение не более 2 недель, горячее водоснабжение временно не осуществляется. В связи с тем, что подавляющее число тепловых сетей имеет высокую степень износа, выявленные дефекты требуют привлечения значительных сил и ресурсов для их устранения. Сотрудники компании работают в круглосуточном режиме для своевременного возобновления подачи горячей воды в каждую квартиру и обеспечения бесперебойного снабжения клиентов тепловыми ресурсами в дальнейшем.

Уточнить информацию о сроках и адресах проводимых испытаний можно на сайте «Т Плюс», в разделе «Гидравлические испытания» и «Работы на тепловых сетях», на страницах «Т Плюс» в социальных сетях (Вконтакте, Телеграм) или по номеру Тепловой справочной службы: +7 (342) 259-39-98 (Пермь), +7 (34242) 3-17-70 (Березники), +7 (34249) 3-90-37 (Лысьва), +7 (34241) 4-40-06 (Чайковский), +7 (34273) 7-59-91 (Краснокамск).

В случае, если вопрос клиента касается качества услуг горячего водоснабжения, необходимо в первую очередь обратиться к специалистам управляющей компании (УК) или товарищества собственников жилья (ТСЖ). Это организации должны провести проверку жалобы и установить причину ее возникновения. УК или ТСЖ проводят замеры показателей теплоносителя на входе в здание. Если показатели нормативные, то специалистам УК или ТСЖ необходимо устранить неисправность или выполнить регулировку внутридомового оборудования. Именно УК и ТСЖ несут ответственность за состояние внутридомовых коммуникаций. Если параметры на входе в дом ненормативные, УК/ТСЖ обратится в ресурсоснабжающую организацию (РСО). Специалисты РСО оперативно определят причину и организуют мероприятия по ее устранению.

В случае, если вопрос касается начислений оплаты за тепло и ГВС, обращаться необходимо в расчетно-кассовый центр (РКЦ). Сделать это можно в режиме онлайн в соответствующих разделах сайтов РКЦ, либо по телефонам, которые указаны на сайтах и в квитанциях за тепло и ГВС. Пермский филиал «ЭнергосбыТ Плюс» работает с расчетно-кассовыми центрами АО ВЦ «Инкомус», ПАО «Пермэнергосбыт» и ОАО «КРЦ-Прикамье».

Своевременное обращение в УК/ТСЖ или РКЦ позволит оперативно устранить возникшую проблему и получить ответы на все вопросы по услугам горячего водоснабжения.

АО «ЭнергосбыТ Плюс» – объединенная энергосбытовая компания Группы «Т Плюс», состоящая из 14 региональных филиалов на территории Российской Федерации. Клиентами компании являются более 7 млн физических лиц и более 180 тысяч юридических лиц.

«ЭнергосбыТ Плюс» имеет статус гарантирующего поставщика на территории Свердловской, Кировской, Ивановской, Оренбургской областей и Удмуртской Республики. Это означает обязанность обеспечения электроэнергией любого обратившегося к ней жителя или предприятия.

Пермский филиал «ЭнергосбыТ Плюс»

Пермский филиал входит в состав АО «ЭнергосбыТ Плюс» и оказывает услуги по исполнению сбытовых функций и теплоснабжающих предприятий компании ПАО «Т Плюс» (Пермь, Краснокамск, Чайковский, Березники, Лысьва) по работе с потребителями и поставщиками тепловой энергии и горячей воды. Филиал ведет договорную работу и претензионную в сфере теплоснабжения и горячего водоснабжения, сбор денежных средств, проводит взыскание дебиторской и кредиторской задолженности, выполняет расчеты по определению количества энергоресурсов и формирование платежных документов, осуществляет функции тепловой инспекции, контроля коммерческого учета потребителей и организации мероприятий по подготовке к отопительному периоду. Для исполнения сбытовых функций по работе с физическими лицами на территории Пермского края филиал сотрудничает с ОАО «КРЦ-Прикамье», ПАО «Пермэнергосбыт», АО ВЦ «Инкомус».

Пермский филиал АО «ЭнергосбыТ Плюс»

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