В Смольном отчитались о готовности к Международному военно-морскому салону

Для гостей и участников Международного военно-морского салона — 2023, площадкой которого впервые станут Музей военно-морской славы и конгресс-выставочный центр, построенный в рамках кластера «Остров фортов» в Кронштадте, предусмотрено более 1,5 тыс. парковочных мест. От перехватывающей парковки у форта «Константин» будет организовано движение шаттлов. Об этом 20 июня сообщили в пресс-службе Смольного.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Зайцев, Коммерсантъ Фото: Евгений Зайцев, Коммерсантъ

Свою экспозицию в новом выставочном пространстве разместят более 250 российских и иностранных участников, среди которых предприятия судостроения и других отраслей промышленности.

В администрации Санкт-Петербурга отметили, что транспортно-дорожная инфраструктура города к событию готова. На период проведения салона дорожное движение в Кронштадте планируется разделить на два потока: для участников и для жителей города. При этом ограничивать доступ в Кронштадт не будут.

Напомним, что Международный военно-морской салон — 2023 пройдет с 21 по 25 июня.

Подробнее о грядущем событии — в материале «Ъ-СПб».

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