ЦБ будет контролировать предоставление кредитных каникул белгородцам из приграничья

Банк России будет проводить мониторинг исполнения кредиторами его рекомендаций по оформлению реструктуризации долгов и кредитных каникул для жителей Шебекинского округа Белгородской области, долгое время находившегося под непрекращающимися обстрелами ВСУ. Об этом «Ъ-Черноземье» сообщили в региональном отделении ЦБ.

«Мегарегулятор всегда проводит мониторинг того, как банки исполняют рекомендации о помощи заемщикам»,— заверили в ЦБ. Там добавили, что информация об объеме предоставленных мер поддержки будет открытой, ее по итогам второго квартала 2023 года планируется опубликовать сайте ЦБ в бюллетене «Динамика реструктуризаций кредитов населения и бизнеса».

Напомним, в июне работающие в Белгородской области банки начали оформлять реструктуризацию долгов и кредитные каникулы для жителей приграничных населенных пунктов, пострадавших от обстрелов ВСУ. Финансисты поясняют, что «списывать долги» отселенным жителям не будут, а лишь предоставят временную отсрочку, если подтвердится, что граждане действительно лишились работы и доходов. В ЦБ призывают банкиров быть лояльнее к белгородцам и сохранять за ними «хорошую кредитную историю» на будущее.

Подробнее об этом — в материале «Ъ-Черноземье»

Сергей Калашников

Читайте нас в Telegram и во ВКонтакте