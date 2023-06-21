Суд начал рассматривать уголовное дело против экс-руководителя департамента градостроительства Самары

Судья Ленинского районного суда Самары Анна Грицык начала рассматривать уголовное дело против бывшего руководителя департамента градостроительства администрации Самары Сергея Шанова.

Его обвиняют в пяти эпизодах злоупотребления должностными полномочиями (ч. 1 ст. 285 УК РФ) и одном эпизоде растраты (ч. 3 ст. 160 УК РФ). Общая сумма ущерба городскому бюджету оценивается в размере 665 тыс. руб. По версии следствия, чиновник после возвращения из командировки в Дубае незаконно получил компенсацию части расходов. Кроме того, Сергей Шанов якобы принял на работу свою знакомую, которой выплатил из городского бюджета «необоснованные премии» на общую сумму более 600 тыс. руб.

В начале июня в прокуратуре сообщили, что Сергей Шанов полностью признал вину и добровольно возместил ущерб.

Сабрина Самедова