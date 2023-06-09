Экс-глава департамента градостроительства Самары признал вину по уголовному делу

Бывший руководитель департамента градостроительства Самары Сергей Шанов полностью признал вину и добровольно погасил причиненный государству ущерб, сообщает пресс-служба прокуратуры Самарской области.

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Бывшего чиновника обвиняют в пяти эпизодах злоупотребления должностными полномочиями (ч. 1 ст. 285 УК РФ) и одном эпизоде растраты (ч. 3 ст. 160 УК РФ). Общая сумма причиненного ущерба бюджету Самары оценивается более чем в 665 тыс. руб.

В уголовном деле речь идет о служебной командировке главы городского департамента в Дубай на восемь дней для участия в образовательном проекте. После возвращения в Россию Сергей Шанов предоставил документы, по которым из городского бюджета ему возместили расходы на сумму более 130 тыс. руб., из которых 17 тыс. руб. были возмещены незаконно, установило следствие.

Кроме того, по данным прокуратуры, чиновник «неоднократно давал незаконные указания о премировании сотрудницы департамента, которая в дальнейшем стала его супругой, на общую сумму свыше 600 тыс. руб.». Уголовное дело направлено в Ленинский районный суд Самары.

Подробнее об этом — в материале «Чиновника заподозрили в растрате».

Ани Айвазян