Площадь Минина перекроют до 26 июня из-за празднования Дня молодежи

Движение транспорта на участке площади Минина от улицы Варварской до Верхневолжской набережной и на подъездах к нему приостановят с полуночи 22 июня до конца дня 26 июня. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран

Ограничения вводятся из-за празднования Дня молодежи 24 июня. Автобусы и маршрутки будут объезжать перекрытые участки по улицам Пискунова и Варварской.

Кроме того, движение транспорта приостановлено с 16 по 28 июня на участке площади Минина от улицы Минина до Верхневолжской набережной.

В День молодежи в центре города будет работать восемь тематических зон с экскурсиями, маркетами и другими мероприятиями. Хедлайнером праздника станет певец Дима Билан.

Елена Ковалева