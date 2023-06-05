Дима Билан выступит в Нижнем Новгороде в День молодежи

Хедлайнером Дня молодежи в Нижнем Новгороде станет певец Дима Билан. Он выступит на площади Минина 24 июня, сообщили в пресс-службе правительства региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

В День молодежи в Нижнем Новгороде будет работать восемь тематических зон на площади Минина. В программе — просветительские экскурсии, рассказы об участниках спецоперации на Украине, «открытый микрофон» для начинающих артистов, маркет от молодых предпринимателей и другие мероприятия.

В этом году Нижний Новгород стал Молодежной столицей, поэтому 24 июня из Москвы прилетит самолет «Объединяя столицы». На борту соберут молодых педагогов и продюсеров образовательных программ. Перед ними выступит певец Ваня Дмитриенко.

Церемония закрытия праздника пройдет на стадионе «Нижний Новгород». Программу объявят позже.

Анастасия Еремина