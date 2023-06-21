В Петербурге заработала новая паромная переправа между Васильевским островом и «Авророй»

В центре Санкт Петербурга открыли новый водный экскурсионный маршрут. Паромная переправа связывает Васильевский остров и крейсер «Аврора».

Как сообщили в Смольном, ежедневно на этом маршруте будут совершаться шесть отправлений — с 12:30 до 17:30. Продолжительность поездки составляет 20 минут. На линии работают теплоходы «Москва» и «Ряпушка». Каждый из них рассчитан на более чем 70 пассажиров.

В пресс-службе городской администрации уточнили, что тур до «Авроры» является частью водных маршрутов Hop-on Hop-off: «Нева и Финский» на теплоходе «Москва» и «Тайны Северных островов» — на теплоходе «Ряпушка».

Напомним, что в этом сезоне в центре Петербурга работает еще одна паромная переправа через Неву — между Мытнинской набережной у Петропавловской крепости и спуском со львами на Адмиралтейской набережной. Маршрут длиной 1,3 км занимает 7 минут поездки. Стоит переправа 100 рублей.