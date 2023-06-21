В Оренбурге восстановят дом, пострадавший от пожара в декабре 2022 года

Чиновники Оренбурга ищут подрядчика для проведения восстановительных работ в многоквартирном жилом доме на ул. Мирнинской. В здании произошел пожар 3 декабря минувшего года. В результате происшествия пострадали все 12 жилых помещений в первом подъезде дома. Об этом сообщает городская администрация.

Фото: Администрация Оренбурга

«В ходе работ восстановят крышу и конструктив здания, пострадавшие от огня квартиры отремонтируют, помещения подключат к электро- и газоснабжению. После проведения масштабной реконструкции все жильцы смогут вернуться в свои квартиры»,— говорится в сообщении.

Восстановительные работы в доме планируется начать 1 июля. В настоящее время большинство семей из квартир в сгоревшем подъезде здания размещены во временном жилье. Одна из семей отказалась переселяться во временное жилье и сама подыскала себе альтернативную жилплощадь.

Ранее в Оренбурге в частном доме произошел пожар. В результате него погибли мужчина и женщина.

Георгий Портнов