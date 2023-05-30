На пожаре в частном доме в Оренбурге погибли мужчина и женщина

Возгорание частного одноэтажного жилого дома произошло в Оренбурге во вторник утром. Происшествие случилось на ул. Одесской. Об этом сообщает региональное ГУ МЧС.

Фото: ГУ МЧС Оренбургской области

В итоге открытое горение пламени удалось ликвидировать, тушение огня продолжается. На месте происшествия обнаружены погибшие мужчина и женщина.

Огонь охватил площадь около 110 кв. м. На месте работают сотрудники девятого пожарно-спасательного отряда ГУ МЧС России по Оренбургской области.

Днем ранее в Оренбурге произошел пожар в многоквартирном жилом доме на ул. Транспортной. Пламя охватило четвертый этаж здания. В итоге были спасены восемь человек, из них четверо – дети.

Георгий Портнов