Налоговый разрыв в бюджете Нижнего Новгорода превысил миллиард рублей

Бюджет Нижнего Новгорода к 1 июня недополучил 1,1 млрд руб. налога на доходы физлиц, в целом кассовый разрыв оценивается в 1,6 млрд руб., сообщил директор департамента финансов мэрии Юрий Мочалкин на заседании комиссии городской думы по бюджету и налогам.

Отставание от плана по НДФЛ господин Мочалкин объяснил введением в 2023 году единого налогового счета (ЕНС) и единого налогового платежа (ЕНП). «Неоднократно общались с управлением Федеральной налоговой службы по Нижегородской области, однако до сих пор нет понимания, какую сумму нам должны. По экспертной оценке, 600-700 млн руб. бюджет еще получит, где-то они заблудились», — подчеркнул чиновник.

Кассовый разрыв по итогам первого полугодия спрогнозирован в размере 1,2 млрд руб., ситуация была ожидаемой, напомнил председатель комиссии Марк Фельдман. «Необходимо понимать, за счет каких источников его можно закрыть», — призвал депутат.

Также комиссия одобрила поправки в бюджет Нижнего Новгорода на 2023 год. Доходы и расходы предлагается увеличить на 642,7 млн руб., из которых 636,5 млн руб. составят бюджетные трансферты. С учетом изменения доходы городской казны составят 57,9 млрд руб., расходы – 61,3 млрд руб., дефицит – 3,4 млрд руб.

Владимир Зубарев