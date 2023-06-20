Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Глава Следственного комитета запросил доклад о нарушении прав дольщиков в Ярославле

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин запросил доклад после публикации видеообращений обманутых дольщиков дома на Московском проспекте в Ярославле. Об этом сообщает информационный центр СК России.

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

В видеообращении, размещенном в соцсетях, жители дома обращаются к Президенту России и губернатору Ярославской области. ООО «ФинПромСтрой» начал возводить дом на Московском проспекте, 35 еще в 2015 году, с 2017 года строительство неоднократно приостанавливалось, хотя в этот год дом должны были уже сдать. В 2020 году застройщик вовсе прекратил строительство. Как отмечают жители в обращении, до сих пор не принято решение о завершении строительства или о выплате возмещения пострадавшим гражданам.

«Председатель СК РФ Александр Бастрыкин затребовал у руководителя СУ СК России по Ярославской области Анатолия Щурова доклад о ходе и результатах расследования уголовных дел, а также мерах к восстановлению прав участников долевого строительства»,— говорится в сообщении информационного центра. В ярославском СК сообщили, что возбуждено одно уголовное дело, однако из-за проводимых следственных действий его не комментируют.

Алла Чижова

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...