Глава Следственного комитета запросил доклад о нарушении прав дольщиков в Ярославле

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин запросил доклад после публикации видеообращений обманутых дольщиков дома на Московском проспекте в Ярославле. Об этом сообщает информационный центр СК России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

В видеообращении, размещенном в соцсетях, жители дома обращаются к Президенту России и губернатору Ярославской области. ООО «ФинПромСтрой» начал возводить дом на Московском проспекте, 35 еще в 2015 году, с 2017 года строительство неоднократно приостанавливалось, хотя в этот год дом должны были уже сдать. В 2020 году застройщик вовсе прекратил строительство. Как отмечают жители в обращении, до сих пор не принято решение о завершении строительства или о выплате возмещения пострадавшим гражданам.

«Председатель СК РФ Александр Бастрыкин затребовал у руководителя СУ СК России по Ярославской области Анатолия Щурова доклад о ходе и результатах расследования уголовных дел, а также мерах к восстановлению прав участников долевого строительства»,— говорится в сообщении информационного центра. В ярославском СК сообщили, что возбуждено одно уголовное дело, однако из-за проводимых следственных действий его не комментируют.

Алла Чижова