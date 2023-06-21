Кубань сможет более оперативно привлекать федеральные деньги на инфраструктурные проекты

Депутаты ЗСК внесли изменения в краевое законодательство для обеспечения более оперативного исполнения бюджета.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: «Ъ-Кубань» Фото: «Ъ-Кубань»

Как сообщает пресс-служба краевого парламента, принятые поправки позволят вносить изменения в программу государственных внутренних заимствований Кубани, а также в сводную бюджетную роспись без внесения изменений в закон о краевом бюджете.

«Обновленные нормы закона создадут условия для оперативного привлечения в бюджет края федеральных средств на реализацию инфраструктурных проектов, а также еще более гибкого распоряжения средствами краевой казны, что позволит ускорить решение ряда значимых вопросов»,— отметил спикер Заксобрания Краснодарского края Юрий Бурлачко, комментируя принятые изменения.

В феврале 2023 года депутаты ЗСК анонсировали, что расходы краевой казны в 2023 году достигнут 500 млрд руб. Господин Бурлачко объяснил это планами по серьезной модернизации отдельных отраслей экономики и социальной сферы, необходимостью реализации инфраструктурных проектов.

Леонид Ломакин

Наши оперативные новости и самая важная информация — в Telegram