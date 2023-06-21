Правительство Молдавии одобрило отмену празднования 9 мая Дня Победы

Правительство Молдавии одобрило законопроект об отмене празднования 9 мая Дня Победы. 8 мая в республике учредят День памяти и примирения в честь павших во время Второй мировой войны.

«Проект получил положительную оценку правительства»,— сообщил премьер Молдавии Дорин Речан (цитата по ТАСС). Решение вступит в силу после того, как его одобрит парламент.

Проект закона внесла группа депутатов от правящей в Молдавии Партии действия и солидарности. Авторы документа говорили, что «капитуляция Германии перед антигитлеровской коалицией была подписана 8 мая 1945 года», поэтому именно эта дата должна считаться днем победы над нацизмом. Против этой инициативы выступил оппозиционный Блок коммунистов и социалистов, некоторые депутаты проводили акции протеста.

Об отношениях России и Молдавии — в материале «Ъ» «Европа вступает в Молдавию».

Лаура Кеффер