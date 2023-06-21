Площадь крупного лесного пожара на Алтае удвоилась за сутки

Распространение лесного пожара в Егорьевском районе Алтайского края пока сдержать не удается. Это следует из сообщения министерства природных ресурсов и экологии региона.

По данным ведомства, к вечеру 21 июня площадь пожара достигла 7,2 тыс. га. Как сообщал «Ъ-Сибирь», утром минприроды оценивало ее в 3,4 тыс. га. Число сотрудников различных ведомств и предприятий, брошенных на борьбу с огнем, достигло 256, число единиц техники – 100.

«На помощь в Егорьевский район прибудут огнеборцы из Ханты-Мансийского автономного округа – Югры»,– отметили также в минприроды Алтайского края.

Как сообщал «Ъ-Сибирь», пожар разгорелся 19 июня на территории Лебяжинского лесничества. В Егорьевском районе действует режим чрезвычайной ситуации. Он был введен 19 июня, когда горело 50 га леса.

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Валерий Лавский