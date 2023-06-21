В Алтайском крае площадь лесного пожара выросла до 3,4 тыс. гектаров

Площадь лесного пожара в Егорьевском районе Алтайского края выросла до 3,4 тыс. га. Данные привели 21 июня в министерстве природных ресурсов и экологии региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По данным ведомства, в настоящее время в его тушении принимают участие 211 человек личного состава и 87 единиц техники. В их числе, сотрудники главного управления МЧС по Алтайскому краю, КАУ «Боровлянский лесхоз» и КАУ «Алтайлес», а также арендаторов лесных участков. Власти Алтайского края обратились к руководству Ханты-Мансийского автономного округа – Югры с просьбой предоставить силы и средства парашютно-десантной пожарной службы.

20 июня в поселке Перешеечном Егорьевского района прошло заседание краевой комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности. В ходе него сообщалось, что площадь, пройденная огнем, составила 2 тыс. га. «На данный момент угроза населенным пунктом снята. Необходимости в эвакуации жителей нет»,– заявил начальник главного управления МЧС по Алтайскому краю Александр Макаров.

Читайте нас также в Telegram и ВКонтакте.

Валерий Лавский