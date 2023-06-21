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В Киеве и Киевской области восстановлено электроснабжение

Электроснабжение Киева и районов Киевской области восстановлено, сообщила украинская энергетическая компания ДТЭК. Ранее сегодня, 21 июня, из-за системной аварии в энергосистеме был отключен свет в Шевченковском, Святошинском, Соломенском, Голосеевском, Подольском районах Киева, а также в Бучанском районе области.

В 10:45 по местному времени (совпадает с мск) ДТЭК сообщила об отключении электричества в пяти районах украинской столицы. В компании уточнили, что отключения проводятся по распоряжению оператора системы передачи электроэнергии «Укрэнерго» из-за системной аварии в энергосистеме. В киевской военной администрации уточнили, что без электричества в Киеве остались 100 тыс. потребителей. Позднее стало известно, что свет отключили и Бучанском районе Киевской области.

По состоянию на 11:20 в экстренные отключения были отменены в Киевской области. В 11:40 ДТЭК отчиталась о восстановлении электроснабжения в Киеве.

Перебои в электроснабжении Украины возникают из-за повреждения энергетической инфраструктуры, об ударах по которой Минобороны России сообщает с октября 2022 года. В конце мая из-за повреждения энергетической инфраструктуры электричество пропадало на всей украинской территории. В качестве причины ДТЭК тогда указала «срабатывание автоматики на энергообъектах в связи со снижением частоты в энергосистеме».

О том, что происходит после ввода войск России на Украину,— в онлайн-трансляции «Ъ».

Милена Костерева

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