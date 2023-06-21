В Курске создали еще одну добровольную народную дружину

Еще добровольная народная дружина (ДНД) появилась в Курске. Об этом сообщила пресс-служба мэрии.
Дружина называется «РЕZЕРV». Ее командиром стал ветеран шестого отряда специального назначения «Витязь» Сергей Евдокимов.
По данным мэрии, заявки на вступление в ДНД подали более 600 человек, сейчас они проходят профпроверку. Среди желающих вступить в дружину оказались 219 студентов, 200 сотрудников частных охранных предприятий, 100 городских чиновников и 60 «неравнодушных горожан».
Дружинники проходят обучение на базе лагеря имени Володи Дубинина. В лесной зоне они осваивают военно-тактическую и медицинскую подготовку, разные виды оружия, отрабатывают спасение раненых и ликвидацию условного противника.
После подготовки добровольцы будут помогать городским правоохранительным органам обеспечивать правопорядок в Курске и участвовать в патрулировании. «На приграничные территории никто из них не отправится», — заверили в мэрии.
Чем будут заниматься дружинники в случае получения боевого оружия — читайте в материале «Ъ-Черноземье».