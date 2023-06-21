В Курске создали еще одну добровольную народную дружину

Еще добровольная народная дружина (ДНД) появилась в Курске. Об этом сообщила пресс-служба мэрии.

Дружина называется «РЕZЕРV». Ее командиром стал ветеран шестого отряда специального назначения «Витязь» Сергей Евдокимов.

По данным мэрии, заявки на вступление в ДНД подали более 600 человек, сейчас они проходят профпроверку. Среди желающих вступить в дружину оказались 219 студентов, 200 сотрудников частных охранных предприятий, 100 городских чиновников и 60 «неравнодушных горожан».

Дружинники проходят обучение на базе лагеря имени Володи Дубинина. В лесной зоне они осваивают военно-тактическую и медицинскую подготовку, разные виды оружия, отрабатывают спасение раненых и ликвидацию условного противника.

После подготовки добровольцы будут помогать городским правоохранительным органам обеспечивать правопорядок в Курске и участвовать в патрулировании. «На приграничные территории никто из них не отправится», — заверили в мэрии.

Чем будут заниматься дружинники в случае получения боевого оружия — читайте в материале «Ъ-Черноземье».

Александр Прытков

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