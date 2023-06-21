В ЗакСе Петербурга приняли законопроект, лоббирующий интересы крупных инвесторов

Петербургский парламент в первом чтении принял законопроект о передаче городских зданий с землей без торгов застройщикам — для создания медицинских и образовательных учреждений. В документе предлагается предоставить такую возможность инвесторам, которые готовы открыть в этих зданиях школы, лицеи или гимназии не менее чем на 550 мест, либо медицинские учреждения. Проект закона был подготовлен в администрации губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова.

Предполагается, что принятие законопроекта позволит стимулировать реализацию новых проектов, направленных на развитие комфортной для жителей городской среды. При этом сами разработчики и представитель губернатора в ЗакСе Константин Сухенко отметили, что законопроект требует серьезных доработок.

В частности, господин Сухенко отметил, что инициатива направлена в первую очередь для развития частных школ и медучреждений. В том числе, представитель губернатора не исключил, что законопроект может быть использован крупными инвестиционными компаниями, такими как «Газпром» и «Лукойл», для создания собственных медицинских центров и элитных школ для детей сотрудников.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что в Петергофе построят новую общеобразовательную школу за 2,4 млрд рублей.

Екатерина Рязанова