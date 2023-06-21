Компания Toyota представила новое поколение минивэна Alphard, которое появится в продаже в 2023 году.

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Автомобиль построен на платформе GA-K, которая является разновидностью фирменной платформы TNGA, и стал длиннее предшественника и получил более просторный салон. Дизайн кузова выполнен в стиле современных моделей Toyota.

Новый Alphard, доступный с 7-местным трехрядным салоном и с 6-местным двухрядным салоном, имеет выдвижные подножки с обеих бортов, солнцезащитные шторки на окнах, панорамную крышу с раздельными для разных бортов шторками, 12,3-дюймовую цифровую панель приборов, мультимедиа с онлайн-сервисами, фирменный комплекс ассистентов водителя Toyota Safety Sense и другое оборудование.

На рынок минивэн выйдет со 182-сильным 2,5-литровым бензиновым двигателем или 250-сильной гибридной силовой установкой на его основе, с вариатором или 8-ступенчатой автоматической коробкой передач. Будут доступны версии как с передним, так и с полным приводом E-Four.

Напомним, ранее был представлен минивэн Lexus LM, который является более дорогой и роскошной версией Toyota Alphard нового поколения.

Максим Вершинин

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