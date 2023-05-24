Вынесен приговор по уголовному делу о гибели рабочих в подземном руднике в Гае

В Оренбургской области двое работников ПАО «Гайский ГОК», начальник участка и его помощник, признаны виновными в нарушении требований промышленной безопасности, повлекшем по неосторожности смерть трех лиц (ч. 3 ст. 217 УК РФ). Об этом сообщает прокуратура.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

«Суд назначил им наказание в виде лишения свободы три года каждому с отбыванием наказания в колонии-поселении с лишением права заниматься деятельностью, связанной с соблюдением требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, сроком на два года»,— говорится в сообщении.

Следствие установило, что утром 23 апреля минувшего года в подземном руднике ПАО «Гайский ГОК» на горизонте более 1,2 тыс. м погибли три работника. Они скончались от острого отравления аммиаком, который образовался после взрывных работ.

Силовики пришли к выводу, что начальник участка и его помощник, отвечавший за взрывные работы, «не обеспечили безопасные условия труда в шахте». При этом «один из обвиняемых допустил нахождение погибших в опасной зоне от эпицентра взрыва, другой – не обеспечил омытие водой бортов выработки, наличие туманообразователя, который бы замедлил распространение едких газов», сообщает прокуратура.

Подсудимые не признали свою вину. Однако на процессе она подтвердилась в полном объеме.

Георгий Портнов