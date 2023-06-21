Кандидат от КПРФ первым выдвинулся на выборы губернатора Тюменской области

Кандидат от КПРФ Иван Левченко первым подал документы в избирательную комиссию для участия в выборах губернатора Тюменской области. Об этом сообщили в пресс-службе обкома партии. В ходе приема документов замечаний выявлено не было.

Разрешение на открытие избирательного счета Ивану Левченко выдадут 22 июня. Тогда же будет зарегистрирован представитель кандидата по финансовым вопросам. Затем ему предстоит собрать от 205 до 215 подписей муниципальных и сельских депутатов в 46 муниципалитетах Тюменской области, Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов.

Выборы губернатора Тюменской области состоятся 10 сентября. Пока о намерении участвовать в них заявлял глава регионального отделения партии «Справедливая Россия — За правду» Владимир Пискайкин. По данным СМИ, в предвыборной гонке примет участие депутат заксобрания ЯНАО от ЛДПР Денис Садовников.

Действующий губернатор Александр Моор в мае попросил президента Владимира Путина дать оценку его работе, чтобы принять решение о возможности выдвижения своей кандидатуры. Глава государства пожелал Александру Моору удачи.

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