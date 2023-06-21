Выдача автокредитов в Свердловской области за май сократилась на 7,2%

В Свердловской области в мае было выдано 1,8 тыс. кредитов новые автомобили и автомобили с пробегом, что на 7,2% ниже показателей апреля, следует из данных Национального бюро кредитных историй (НБКИ). По количеству выданных автокредитов регион занимает девятое место в стране.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

Как пояснил директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков, после рекордной выдачи автокредитов в апреле в мае показатель немного сократился из-за сезонного фактора и большого количества праздничных и выходных дней в первой половине месяца.

«В целом, достаточно высокая динамика выдачи автокредитов в последнее время обусловлена возобновлением в начале года государственной программы льготного автокредитования, а также увеличением продаж новых автомобилей из дружественных стран и машин с пробегом»,— отметил господин Волков.

Напомним, по итогам апреля выдача автокредитов в Свердловской области составила 1,9 тыс. Это рекордный показатель за последние полтора года. Самой популярной маркой по продажам стала отечественная «Лада». Эксперты прогнозируют, что летом объем выдачи кредитов может упасть.

Диана Сунагатуллина

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