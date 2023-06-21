Выдача автокредитов в Свердловской области за май сократилась на 7,2%

В Свердловской области в мае было выдано 1,8 тыс. кредитов новые автомобили и автомобили с пробегом, что на 7,2% ниже показателей апреля, следует из данных Национального бюро кредитных историй (НБКИ). По количеству выданных автокредитов регион занимает девятое место в стране.
Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ
Как пояснил директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков, после рекордной выдачи автокредитов в апреле в мае показатель немного сократился из-за сезонного фактора и большого количества праздничных и выходных дней в первой половине месяца.
«В целом, достаточно высокая динамика выдачи автокредитов в последнее время обусловлена возобновлением в начале года государственной программы льготного автокредитования, а также увеличением продаж новых автомобилей из дружественных стран и машин с пробегом»,— отметил господин Волков.
Напомним, по итогам апреля выдача автокредитов в Свердловской области составила 1,9 тыс. Это рекордный показатель за последние полтора года. Самой популярной маркой по продажам стала отечественная «Лада». Эксперты прогнозируют, что летом объем выдачи кредитов может упасть.