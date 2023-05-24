Инфляция в Великобритании замедлилась до 8,7%

В апреле годовой уровень инфляции в Великобритании продолжал снижение. Впервые с августа 2022-го индекс потребительских цен опустился ниже психологической отметки в 10%, составив 8,7% в годовом исчислении. Такие данные приводятся в отчете Национальной статистической службы Великобритании (ONS). В ONS сообщили, что ключевой показатель инфляции, не включающий цены на энергоносители, продукты, алкоголь и табачные изделия, вырос в апреле в годовом исчислении на 6,8%, это самый высокий показатель с марта 1992-го.

Цены на продукты питания и безалкогольные напитки, которые в марте в годовом исчислении взлетели до самого высокого уровня с августа 1977 года, в апреле показали рост чуть ниже — 19,0%. И эта категория пока сохраняет самый высокий показатель роста цен. Если смотреть по отдельным продуктам, то больше всего в годовом исчислении выросли цены на сахар — 47,4%, оливковое масло — 46,4%, яйца — 37%, молоко с низким содержанием жиров — 33,5%, сыры — 30,6%. На втором месте по росту цен категория коммунальных услуг — 12,3%, за ней рестораны и отели — 10,2%.

Экономист инвестиционного банка ING Джеймс Смит так прокомментировал газете The Guardian данные об инфляции: «Британская инфляция оказалась выше, чем ожидали практически все, включая Банк Англии. Это, естественно, усложняет жизнь руководству страны и повышает вероятность поднятия процентной ставки в июне еще на 25 базисных пунктов». По оценкам экспертов, если текущая тенденция к понижению цен на продукты сохранится до конца года, то «к Рождеству продовольственная инфляция вернется к 6% или ниже».

Алена Миклашевская