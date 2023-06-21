Заполняемость гибких офисных пространств в Петербурге выросла до 82%

В первом полугодии 2023 года заполняемость гибких офисных пространств в Санкт-Петербурге выросла с 73% до 82%, а доля свободных рабочих мест в них снизилась на 8,5 п. п. и составила 18,5% в среднем по рынку. Такие данные 21 июня приводит консалтинговая компания NF Group.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Аналитики отмечают, что с одной стороны, этому способствовала активизация спроса, а с другой — небольшой объем введенного в эксплуатацию предложения: с января в Петербурге открылось единственное гибкое пространство — Kazanskaya Page в формате масштабного расширения действующего объекта.

В настоящее время на разных этапах реализации в Петербурге находится 14 проектов на 3,5 тыс. рабочих мест, открытие которых анонсировано до 2025 года. По мнению экспертов, сегмент гибких офисных пространств в городе достаточно насыщен, особенно в центре, поэтому количество новых проектов, выходящих на рынок в ближайшие три — пять лет, будет сокращаться.

По итогам I полугодия 2023года в Петербурге функционирует 59 гибких офисов на 9 700 рабочих мест площадью 57 600 кв. м, что составляет 1,4% от общего объема рынка качественной офисной недвижимости города. Большая часть как действующих, так и планируемых гибких офисов находится в исторической части города: в Центральном районе расположено 32% площадей, а также почти половина из всех планируемых к открытию в ближайшие два года.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что в коворкинг на Казанской улице в центре Петербурга перепрофилировался бывший премиальный фитнес-клуб.

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