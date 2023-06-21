В УдГУ рассказали об уходе от Болонской системы образования

В Удмуртском государственном университете не планируют принимать «резких» решений по поводу ухода от Болонской системы образования. Об этом сегодня, 21 июня, на встрече с журналистами сообщила ректор университета Галина Мерзлякова. В настоящий момент этот вопрос находится на стадии разработки нормативной базы в министерстве науки и высшего образования России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

«Главное — сохранить все хорошее и позитивное, что было в советской системе образования. Мы уже знаем о том, что будет основное базовое образование, которое будет реализовываться в сроки от 4 до 6 лет. И специализированное образование, которое будет реализовываться непосредственно в магистратуре, его сроки обучения могут быть от года до двух лет. Кроме того, сохранится система аспирантуры в качестве самостоятельной ступени образования»,— прокомментировала госпожа Мерзлякова.

Ректор вуза подчеркнула, что полностью на Болонскую систему образования они никогда не переходили. Основной целью перехода было признание российских дипломов на международном уровне. Однако в России удалось добиться увеличения сроков обучения.

«Если раньше было предложения, что на бакалавриате надо учиться три года, то совет ректоров настоял, что сроки обучения должны быть не менее четырех лет, и дополнительно два года в магистратуре, чтобы дать нормальные знания и получить хорошего специалиста»,— отметила Галина Мерзлякова.

Напомним, новая система, которая придет на смену Болонской, станет более практико-ориентированной. В частности, из нее исчезнут бакалавриат и магистратура. При этом главное отличие касается специалитета, который планируют приравнять к бакалавриату.