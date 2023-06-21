Компания «ОТЭКО» расширила программу компенсации на путёвки в детские лагеря для семей сотрудников. Теперь родители смогут вернуть до 50% стоимости путёвки. Выплата может достигать 35 000 рублей за одну поездку на одного ребёнка.
Компания «ОТЭКО» — оператор морских терминалов в порту Тамань — увеличила размер компенсационной выплаты на детский отдых до 50% от стоимости путёвки (до 35 тысяч рублей на одного ребёнка в год). Также был увеличен возрастной порог для получения выплаты. Раньше компенсацию можно было получить на детей до 14 лет, теперь — от 7 до 18 лет.
Cотрудники ОТЭКО могут вернуть часть стоимости путёвки в любой детский лагерь, санаторий-профилакторий, базу отдыха, спортивную или языковую школу на территории России. Если работник купил путёвки для двоих или более детей своей семьи, компенсация предоставляется каждому, но не более 1 раза на 1 ребёнка в течение года.
Обновлённые условия программы позволили расширить аудиторию сотрудников, которые могут получить такую поддержку. В этом году льгота распространяется на тех, кто проработал в компании более одного года, тогда как в прошлой версии стаж работника должен был составлять не менее двух лет.
«Улучшение условий труда и расширение социального пакета – одни из ключевых направлений в деятельности ОТЭКО. Компания растёт, развивается, растёт и коллектив, который достоин самого внимательного отношения со стороны работодателя, в том числе и в части социальной поддержки. Мы ориентированы на то, чтобы программы соцподдержки максимально отвечали запросам сотрудников, — отмечает Галина Седова, директор Дирекции по персоналу и административным вопросам АО «ОТЭКО». — Уже видно, что коллеги положительно оценивают наши инициативы. Программа компенсации детского отдыха – яркий тому пример».
Помимо расширения кешбэка на путёвки в детские лагеря, ОТЭКО запустила программу «Комфортный порт», которая направлена на улучшение условий труда и повышение общей производственной безопасности на предприятиях. Кроме того, компания предоставляет круглосуточную страховку от несчастных случаев сотрудникам, занимающим производственные должности. С марта 2023 года работает корпоративная скорая помощь, которая может оперативно доставить пациента в медицинские учреждения ближайших населённых пунктов.
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