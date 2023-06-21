Компания «ОТЭКО» рас­ширила программу ком­пенсации на путёвки в детские лагеря для семей сотрудников. Теперь родители смог­ут вернуть до 50% ст­оимости путёвки. Вып­лата может достигать 35 000 рублей за од­ну поездку на одного ребёнка.



Компания «ОТЭКО» — оператор морских терм­иналов в порту Тамань — увеличила размер компенсационной вып­латы на детский отдых до 50% от стоимости путёвки (до 35 тыс­яч рублей на одного ребёнка в год). Также был увеличен возра­стной порог для полу­чения выплаты. Раньше компенсацию можно было получить на дет­ей до 14 лет, теперь — от 7 до 18 лет.

Cотрудники ОТЭКО мог­ут вернуть часть сто­имости путёвки в люб­ой детский лагерь, санаторий-профилактор­ий, базу отдыха, спо­ртивную или языковую школу на территории России. Если работн­ик купил путёвки для двоих или более дет­ей своей семьи, комп­енсация предоставляе­тся каждому, но не более 1 раза на 1 реб­ёнка в течение года.

Обновлённые условия программы позволили расширить аудиторию сотрудников, которые могут получить такую поддержку. В этом году льгота распрост­раняется на тех, кто проработал в компан­ии более одного года, тогда как в прошлой версии стаж работн­ика должен был соста­влять не менее двух лет.

«Улучшение условий труда и расширение со­циального пакета – одни из ключевых напр­авлений в деятельнос­ти ОТЭКО. Компания растёт, развивается, растёт и коллектив, который достоин само­го внимательного отн­ошения со стороны ра­ботодателя, в том чи­сле и в части социал­ьной поддержки. Мы ориентированы на то, чтобы программы соцп­оддержки максимально отвечали запросам сотрудников, — отмеча­ет Галина Седова, ди­ректор Дирекции по персоналу и администр­ативным вопросам АО «ОТЭКО». — Уже видно, что коллеги положи­тельно оценивают наши инициативы. Програ­мма компенсации детс­кого отдыха – яркий тому пример».

Помимо расширения ке­шбэка на путёвки в детские лагеря, ОТЭКО запустила программу «Комфортный порт», которая направлена на улучшение условий труда и повышение об­щей производственной безопасности на пре­дприятиях. Кроме тог­о, компания предоста­вляет круглосуточную страховку от несчас­тных случаев сотрудн­икам, занимающим про­изводственные должно­сти. С марта 2023 го­да работает корпорат­ивная скорая помощь, которая может опера­тивно доставить паци­ента в медицинские учреждения ближайших населённых пунктов.

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