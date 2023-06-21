Райффайзенбанк проиграл суд компании, которой отказал в открытии рублевого счета

Арбитражный суд города Москвы удовлетворил иск компании «Право и финансы», которой Райффайзенбанк отказал в открытии банковского счета. Согласно картотеке арбитражных дел, суд постановил, что банк не вправе отказать в открытии счета, если не обосновал свое решение, и обязал Райффайзенбанк заключить с компанией «Право и финансы» договор о расчетно-кассовом обслуживании. Кроме того, кредитная организация должна оплатить расходы компании «Право и финансы» по уплате государственной пошлины в размере 6 тыс. руб.

Из материалов дела следует, что 3 ноября 2022 года компания «Право и финансы» подала в Райффайзенбанк онлайн-заявку на оформление договора для «ведения хозяйственной деятельности» и подтвердила готовность оплачивать услуги банка. Однако в открытии счета компании было отказано. Она обратилась в Райффайзенбанк с просьбой разъяснить причины отказа, но банк на письмо не ответил.

Гендиректор компании «Право и финансы» Евгений Митрофанов рассказал «Ведомостям», что в пришедшем ему на электронную почту сообщении об отказе в открытии счета Райффайзенбанк сослался на внутреннюю документацию. Эти документы дают кредитной организации право отказать в открытии счета, если клиент не предоставил необходимые данные, или же банк счел информацию противоречащей сведениям, имеющимся в его распоряжении.

В решении суда подчеркивается, что банки не имеют права отказать клиенту в открытии счета, поскольку эта обязанность предусмотрена выданной ему лицензией. В то же время гражданский кодекс позволяет банку отказать в открытии счета, однако в таком случае причины должны быть мотивированными и обоснованными, отметил судья.

Райффайзенбанк может обжаловать решение суда в течение 30 дней с даты его принятия. При этом банк должен будет доказать, что компания «Право и финансы» открывала счет с целью нарушения законодательства, уточнил «Ведомостям» партнер юридической фирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Дмитрий Клеточкин.

Райффайзенбанк оказался одной из двух дочерних компаний иностранных банков из списка системно значимых, на которые не наложены санкции. Ограничения также не коснулись Юникредит-банка. С 3 марта Райффайзенбанк приостановил открытие счетов новым клиентам—юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям из-за рекордного количества новых заявок. Это касается как рублевых, так и валютных счетов. На начало 2023 года в Райффайзенбанке обслуживалось 3,2 млн клиентов.

Подробнее — в материале «Ъ» «На Райффайзенбанке свет клиентом не сошелся».

Милена Костерева