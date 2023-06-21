В Ульяновской области возбуждено уголовное дело по факту схода с рельсов железнодорожных вагонов

В Ульяновской области по факту схода с рельсов железнодорожных вагонов возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее причинение крупного ущерба). Об этом сообщает Центральное межрегиональное следственное управление на транспорте СКР (ЦМСУТ СКР).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Утром, 30 мая на железнодорожной станции «Ульяновск 2» Куйбышевской железной дороги сошли с рельсов два вагона-цистерны. Это произошло из-за нарушения правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, установило следствие. В результате происшествия собственникам инфраструктуры и подвижного состава причинен материальный ущерб на сумму более 1 млн руб.

«Проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств и причин происшествия. Допрашиваются свидетели, назначен ряд экспертиз»,–говорится в сообщении.

Подробнее в материале «Ъ-Волга» – «Не снял “башмак”».

Ани Айвазян