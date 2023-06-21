Районы Удмуртии получат 266 млн рублей на решение местных вопросов с привлечением средств самообложения

24 района Удмуртии получат деньги из бюджета республики на решение местных вопросов с использованием средств самообложения граждан. Соответствующее постановление подписал председатель правительства республики Ярослав Семенов. Документ опубликован на официальном сайте органов власти региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Медиагруппа «Центр» Фото: Медиагруппа «Центр»

Всего распределено 266 млн руб. Наибольшие суммы получат Завьяловский, Малопургинский и Вавожский районы — соответственно 62,3 млн, 25,5 млн и 25,3 млн руб. В списке нет Камбарского района.

Отметим, что в 2022 году кабмин выпустил несколько постановлений о распределении средств на реализацию проектов с привлечением средств самообложения граждан.

Напомним, ранее возможность проведения сходов для решения вопросов по самообложению граждан добавили в устав Ижевска. В столице Удмуртии 22 схода граждан по вопросам самообложения пройдут в ближайшее время. Депутаты гордумы на сессии в мае одобрили соответствующие предложения инициативных групп. Гражданам предложат проголосовать за проекты асфальтирования местных дорог, оборудования парковок, детских и спортивных площадок. В случае положительного решения по каждому проекту, граждане вносят 20% от стоимости работ.

Подробнее об этом читайте в материале «По сходной цене».

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