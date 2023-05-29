По сходной цене

22 схода граждан по вопросам самообложения пройдут в ближайшее время в Ижевске. Депутаты гордумы на сессии одобрили соответствующие предложения инициативных групп. Гражданам предложат проголосовать за проекты асфальтирования местных дорог, оборудования парковок, детских и спортивных площадок. В случае положительного решения по каждому проекту, граждане вносят 20% от стоимости работ. Эксперты говорят, что интерес к этому механизму у жителей большой, так как многие понимают ограниченность бюджетных ресурсов, а самообложение дает возможность решить проблему намного быстрее.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сессия гордумы Ижевска

Фото: Пресс-служба администрации Ижевска Сессия гордумы Ижевска

Фото: Пресс-служба администрации Ижевска

На внеочередной сессии гордумы Ижевска депутаты одобрили сразу 22 решения о проведении сходов граждан по вопросам введения самообложения на различных городских территориях. С предложениями о проведении сходов в гордуму обратились инициативные группы. Из 22 поступивших проектов 13 касаются асфальтирования местных дорог. Так, к примеру граждане хотят провести ремонт дороги в микрорайоне Липовая роща и предлагают жителям 17 домов внести по 65 тыс. руб. Жители шести домов на ул. Рылеева на сходе обсудят возможности внести разовый платеж в 18 тыс. руб. на ремонт (щебенение, асфальтовая крошка) дороги. С проектами по асфальтированию участков дорог возле своих домов вышли жители домов на улицах Холмогорова, Труда, Клеверной, Новопарниковской, Объездной, в микрорайоне Радужный и ряда других, в основном в частном секторе. Жители домов на Холмогорова и Труда будут голосовать по поводу обустройства парковок. В других микрорайонах и отдельных домах сходы будут посвящены самообложению на ремонт лестничного схода, благоустройство территорий, оборудование детских и спортивных площадок. Суммы единоразового платежа разнятся в зависимости от проекта от 1,6 тыс. до 65 тыс. руб.

По этим проектам районные администрации организуют сходы местных жителей.

«Проекты будут реализованы, если более 50% жителей территории примет участие в сходе, и более половины участников схода проголосуют за проект самообложения. Все зависит только от активности и желания жителей. Положение о самообложении мы приняли в марте. С тех пор уже около 30 инициативных групп жителей Ижевска изъявили желание реализовать проекты благоустройства в своем микрорайоне с участием взносов жителей»,— отметил председатель гордумы Ижевска Фарит Губаев.

По его словам, наиболее активны жители Ленинского района, откуда поступили заявки на 12 проектов самообложения. «К каждому рублю, собранному жителями по самообложению, добавляются 4 рубля из бюджетов города и республики. Таким образом, проект можно реализовать, собрав 20% его стоимости»,— добавил господин Губаев.

В администрации Ижевска отметили, что в настоящее время жители 20 районов Удмуртии уже пользуются механизмом самообложения граждан. С прошлого года он действует в Сарапуле, в этом году соответствующее положение планируют принять в Воткинске. Положение о самообложении граждан в Ижевске было принято на мартовской сессии гордумы Ижевска.

По словам председателя постоянной комиссии гордумы Ижевска по вопросам развития территории, градостроительства, землеустройства и экологии Игоря Стыценко, такое большое количество проектов говорит о высокой востребованности у граждан нового механизма решения местных вопросов.

«В последние годы мы наблюдаем, что неуклонно сокращается финансирование направлений, связанных с благоустройством, меньше становится источников. Все понимают ограниченность бюджетных ресурсов. Раньше была программа "Формирование комфортной городской среды", где на конкурсной основе отбирались проекты для финансирования. Через самообложение получить финансирование на решение вопросов гораздо проще. Тут никакого конкурса нет, лимита пока что нет, поэтому по сути все проекты, в случае одобрения на сходах граждан, получат финансирование»,— говорит господин Стыценко.

Он отмечает, что зачастую на обсуждение выносятся проекты по самообложению для асфальтирования дорог в частном секторе. То есть там, где асфальта никогда не было и в обозримом будущем вряд ли дойдет очередь, говорит депутат. За счет самообложения жители могут получить отремонтированную дорогу уже в этом году.

По его мнению, активность граждан по организации таких сходов будет увеличиваться. «Пока это новый механизм, люди посмотрят, как это сработало у других, увидят результат. Так что в следующем году возможно уже придется определять лимиты по расходованию средств городского бюджета, если проектов будет очень много»,— добавил господин Стыценко.

Заместитель руководителя фракции КПРФ в гордуме Ижевска Алексей Хлебников тоже считает, что предложенные условия софинансирования в размере 20% со стороны граждан для решения местных проблем вполне оптимальны. «Да, благоустройство территорий, ремонт дорог — это функции муниципалитета, и ежегодно финансирование на это выделяется, работы проводятся, но мы понимаем, что все дороги враз мы хорошими не сделаем, в каждом дворе освещение или детскую площадку не оборудуем. В самообложении нет ничего плохого, гражданам дается право решить свою проблему раньше, чем дошла бы очередь»,— поясняет эксперт.

По его словам, в Ижевске много примеров реализации проектов по программе инициативного бюджетирования, власти вели информационную кампанию по этому поводу. Кроме того, после появления в уставе города механизма организации сходов граждан для самообложения районные администрации и депутаты активно стали рассказывать о нем. Этим он объясняет вынесение на сессию сразу 22 проектов.

«То есть потребность у граждан уже была, они готовились к появлению такого механизма»,— отмечает господин Хлебников.

Сама процедура длительная, поэтому инициативные группы сработали оперативно, чтобы успеть реализовать проекты в этом году, говорит господин Хлебников. Он считает, что обороты будут расти дальше.

Михаил Красильников

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