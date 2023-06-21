В Екатеринбурге начался суд над обвиняемым в нападениях и убийстве в парке УрГУПС

В Екатеринбурге начался судебный процесс по делу о нападениях и убийстве прохожего в парке УрГУПС. Уголовное дело 44-летнего Руслана Закирова рассматривает Свердловский областной суд. Мужчине инкриминируют убийство (п. «к» ч. 2 ст. 105 УК РФ), покушение на убийство двух лиц (ч. 3 ст. 30, п.п. «а, з, к» ч. 2 ст. 105 УК РФ) и разбой (п. «в» ч.4 ст. 162 УК РФ).

По данным следствия, вечером 12 июня 2022 года Руслан Закиров выпивал в парке с рыбаком, у которого он впоследствии похитил удочку и скрылся. Когда обвиняемый понял, что его ищут, он затаился в кустах с ножом. Впоследствии он напал на рыбака, ударив его не меньше четырех раз ножом в шею и грудь. Кроме того, он похитил у потерпевшего телефон и 200 руб.

Очевидцем преступления стал прохожий, на которого, как считают силовики, Руслан Закиров напал, чтобы скрыть преступление. Догнав молодого человека, он дважды ударил его ножом в шею и ребра. Прохожий скончался на месте. Жизнь рыбака удалось спасти врачам.

В тот же вечер Руслан Закиров напал на 21-летнюю девушку, у которой он решил похитить сумку. Но девушка оказала ему сопротивление и смогла убежать.

Вину обвиняемый не признает.

Глава пресс-службе УМВД Екатеринбурга сообщали, что нападавшего удалось задержать спустя два дня после инцидента в ходе масштабных оперативно-розыскных мероприятий. В итоге силовики выяснили, что мужчина уже был судим за аналогичное преступление. В начале 2000-х он был приговорен к 15 годам колонии за убийство. Тогда он тоже использовал в качестве оружия нож.

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