«Сибирское соглашение» направило в правительство РФ предложения по реализации Стратегии развития СФО

Межрегиональная ассоциация «Сибирское соглашение» (МАСС) направила вице-премьеру правительства РФ Виктории Абрамченко официальное письмо с пакетом предложений по реализации Стратегии социально-экономического развития Сибирского федерального округа (СФО) до 2035 года. Они были подготовлены рабочей группой ассоциации во главе с губернатором Кемеровской области Сергеем Цивилевым с участием Министерства экономического развития РФ.

План мероприятий был одобрен на заседании совета МАСС, состоявшегося в июне на полях Петербургского международного экономического форума. «Мы шли здесь автономно. Позиция Минэкономразвития – достаточно усеченная. Они видят, что план должен в себе содержать обязательства по выполнению определенных инвестпроектов, достигать показателей, связанных с привлечением инвестиций в основной капитал, созданием новых рабочих мест. Наши же оценки основаны на выполненной для этого научно-исследовательской работы специалистов СО РАН говорят о том, что мы не добьемся успехов в развитии, если не решим проблему демографии»,– рассказал председатель исполнительного комитета МАСС Геннадий Гусельников.

План МАСС включает, в частности, 335 инвестиционных проектов на общую сумму 16,1 трлн руб. Их реализация предполагает создание 217 тыс. рабочих мест.

Как сообщал «Ъ-Сибирь», в январе 2023 года российское правительство утвердило стратегию социально-экономического развития СФО. Согласно документу, до 2025 года планируется реализовать наиболее проработанные, находящихся в высокой стадии готовности инвестиционные и инфраструктурные проекты. В 2026-2030 годы социально-экономическое развитие Сибири ждет «трансформация», а до 2035 года оно должно выйти на более высокий уровень самодостаточности при снижении доли бюджетных инвестиций в инвестпроекты.

Проект плана реализации Стратегии должен быть представлен в правительство РФ к 1 июля 2023 года.

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Валерий Лавский