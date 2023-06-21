Только в июне: квартиры в ЖК SMART City с горячей скидкой!

Уникальное предложение от PAN City Group1!

Только в июне – скидка 4% на КВАРТИРЫ В ЖК SMART City2!

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Максимальная скидка может составить до 347 036 рублей при условии заключения договора купли-продажи и полной единовременной оплаты в срок до 29 июня 2023 года включительно, в том числе с использованием ипотечных средств.

ЖК SMART City сдан и активно заполняется новоселами. Успевайте купить квартиры с максимальной выгодой: акция распространяется всего на пять квартир3!

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Это уникальное предложение для тех, кто долго думал и не мог решиться! Сейчас самое время выбрать ее – ту самую квартиру мечты. Вас не оставят равнодушными продуманная приватная территория, уютный двор на стилобате, современные детские и спортивные площадки, просторные дизайнерские холлы и современные скоростные лифты, колясочные в каждом подъезде и подземная автостоянка. Рядом с домом застройщик обустроил новый парк, в шаговой доступности – школы, детские сады, остановки транспорта и вся необходимая инфраструктура.

Для покупки квартиры с максимальной выгодой до 347 036 рублей вам необходимо сделать всего три шага:

1. Забронировать квартиру своей мечты.

2. Совместно с менеджером отдела продаж выбрать удобный инструмент для покупки:

✔наличная оплата;

✔комфортная ипотека по ставке от 5,4% годовых4. Важно: оформление ипотеки займет от 15 минут, а специалисты отдела продаж PAN City Group бесплатно помогут с одобрением ипотеки в крупнейших банках-партнерах.

3. Подписать договор купли-продажи и внести полную оплату не позднее 29.06.2023 г.

Успевайте выбрать для себя и своей семьи подходящий вариант: в наличии остались одни из самых интересных планировок квартир площадью от 30 до 69,7 кв. м!

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Познакомиться с ЖК SMART City во всех деталях, посмотреть планировки и цены можно на сайте SMART City или по адресу: ул. Стахановская, 52а. Оставить заявку на бронь квартиры и машино-места можно онлайн или через Приложение PAN в App Store и Play Market или по телефону 207-17-07.

1 PAN City Group – ООО «ПАН Сити Групп» – управляющая организация ООО СЗ «МОСТ Сити Проект». 2 ЖК «SMART City» – многоквартирный дом переменной этажности по адресу: Пермский край, Пермь, ул. Стахановская, 52а. Застройщик – ООО СЗ «МОСТ Сити Проект». Проектная декларация размещена на сайте ЕИСЖС https://наш.дом.рф/ и сайте застройщика https://morion-smartcity.ru/. 3 Скидка в размере 4% от базовой цены по прайсу объекта долевого строительства с учетом коэффициента этажности предоставляется на все квартиры в ЖК «Смарт Сити» по адресу: г. Пермь, ул. Стахановская, 52а, при условии подписании договора купли-продажи и полной оплаты в срок до 29.06.2023 г. Скидка распространяется в отношении продажи первых пяти квартир с даты начала действия акции. Срок проведения акции – с 20 по 29 июня 2023 года включительно. Максимальный размер скидки 347 036 рублей рассчитан для квартиры №15 площадью 69,7 кв. м. 4 Процентная ставка составляет от 5,4% при кредитовании в рамках льготной ипотечной госпрограммы для семей с детьми. Погашение кредита – аннуитетными платежами. Первоначальный взнос – не менее 20% от стоимости приобретаемой квартиры. Срок кредитования – до 25 лет. Сумма кредита – от 200 тыс. до 12 млн рублей. Валюта кредита – рубли РФ. Ставка повышается на 0,45% при отказе от личного страхования (страхование жизни, страхование от несчастного случая и болезни). Подробную информацию об условиях ипотечного кредита, иных условиях его предоставления и погашения и требованиях к заемщикам вы можете узнать в офисах банка, на сайте www.klookva.ru или по телефону колл-центра 8-800-100-10-40 (круглосуточно, звонок по России бесплатный). Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. АО КБ «Урал ФД», Пермь, ул. Ленина, 64. Универсальная лицензия ЦБ РФ №249 от 09.04.2020 г. Информация актуальна на 20.06.2023 г.

ООО СЗ "МОСТ Сити Проект"