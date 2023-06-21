В Крыму рассказали, сколько планируют получить от продажи украинской собственности

Власти Крыма намерены выручить от продажи национализированной украинской собственности в нынешнем году почти 2 млрд руб., написал председатель Госсовета РК Владимир Константинов в своем Telegram-канале. По словам крымского руководителя, к середине июля планируется продажа гипермаркета «Новацентр», ООО «Эссокс Београд-Стари Град» (квартиры и нежилые помещения), пансионата в Евпатории.

Спикер крымского парламента также отметил, что до конца года предполагается «отчуждение путем проведения конкурсных процедур» недвижимого имущества, принадлежащего дочери днепропетровского олигарха Игоря Коломойского (ООО «Энвил» в Ялте, апартаменты «Сон у моря»), структурам украинского олигарха Рината Ахметова (ЧАО «Новокраматорский машиностроительный завод» в Ялте) и ООО «Транспорт Логистик» (центр отдыха «Европа» в Партените).

«Всего до конца года от продажи вышеуказанного имущества в бюджет Республики Крым планируются поступления в размере не менее 1 млрд 900 млн руб.»,— написал Владимир Константинов .

Напомним, ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что Бахчисарайский цементный завод, солнечные электростанции и другую важную инфраструктуру, ранее национализированные, передадут в государственную собственность для развития полуострова.

Александр Дремлюгин, Симферополь